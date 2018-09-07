В ЛНР опровергли информацию об обстреле села в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (75)

ЛУГАНСК, 7 сен — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опровергла информацию об обстреле села Крымское в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее штаб операции Объединенных сил заявил об обстреле села Крымское в Донбассе.

"Со всей ответственностью заявляю, что Народная милиция ЛНР не имеет отношения к указанному инциденту", — сказал Марочко.

Он уточнил, что артиллерия ЛНР, согласно договоренностям, находится в местах отвода, что регулярно подтверждают представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"К сожалению, этого нельзя сказать об артиллерии ВСУ, отсутствие которой в местах хранения регулярно фиксируется международными наблюдателями", — дополнил Марочко.

Он подчеркнул, что подобные заявления делаются украинскими представителями для получения в последующем финансовой помощи от региональных центров для якобы восстановления разрушенных объектов.