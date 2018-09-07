Рада потребовала принять меры в отношении отдыхавшего в Крыму депутата

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко и депутат Рады от крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова потербовали от Службы безопасности принять меры в отношении депутата "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого.

Накануне Балицкий в эфире украинского телеканала NewsOne сообщил , что отдыхал в Крыму и выяснил у местных жителей, почему они проголосовали на референдуме за вхождение Крыма в состав РФ. Он также назвал Революцию достоинства, которая произошла на Украине в 2014 году, государственным переворотом.

Геращенко и Ионова направили депутатский запрос главе СБ Украины и председателю Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания "относительно принятия мер реагирования относительно высказываний и деятельности" Балицкого. Соответствующий запрос Геращенко опубликовала на своей странице в Facebook.