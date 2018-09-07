В Черновцах произошла драка со стрельбой

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Драка со стрельбой произошла в ночь на пятницу центре города Черновцы на Украине, пострадали два человека, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"Сообщение о драке со стрельбой на улице Украинской в Черновцах поступило в полицию около 02.00 (совпадает с мск). На месте происшествия следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции установила, что между двумя группами людей возник конфликт, который перерос в драку", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате стрельбы пострадали два человека, были заведены уголовные дела по статьям "угроза убийством" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".