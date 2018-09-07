В ДНР министров перевели в ранг исполняющих обязанности

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Все министры самопровозглашенной Донецкой народной республики переведены в ранг исполняющих обязанности, заявил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

Парламент самопровозглашенной ДНР проголосовал в пятницу за назначение Пушилина исполняющим обязанности главы республики. Также парламент проголосовал за досрочное снятие полномочий главы ДНР с Александра Захарченко в связи с его смертью.

"Сегодня, согласно процедуре, все министры ДНР стали исполняющими обязанности. По кадровым решениям вопрос будет решен чуть позже", — сказал Пушилин.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.