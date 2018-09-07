Парламент ДНР проголосовал за назначение состава ЦИК

ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики на заседании Народного совета избрал состав Центральной избирательной комиссии ДНР.

"ЦИК формируется в составе 10 человек, 5 его членов назначаются народным советом. Постановление вступает в силу со дня его принятия", — сказала на заседании парламента зампредседателя народного совета ДНР Ольга Макеева.

Выборы главы и парламента ДНР были запланированы на осень 2018 года. Общественное движение "Донецкая республика", которое обладает большинством в парламенте, в августе выступало с инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий действующего главы и депутатов.