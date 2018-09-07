Facebook удалил пост вице-спикера Госдумы Толстого о гибели Захарченко

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Социальная сеть Facebook удалила в пятницу пост вице-спикера Госдумы от "Единой России" Петра Толстого о гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщила пресс-служба депутата.

Ранее Толстой заявил, что Instagram в четверг удалил его пост о гибели Захарченко. Об этом он написал на своей странице в Facebook, прикрепив скриншот оповещения об удалении записи в Instagram. В сообщении объяснялось, что пост удален "за насилие или угрозу применения насилия", так как это противоречит руководству сообщества. Также в оповещении говорилось, что если пользователь снова нарушит это руководство, доступ к его аккаунту могут ограничить или заблокировать.

На тот момент пост Толстого о гибели Захарченко еще был доступен в Facebook. В записи от 31 августа парламентарий заявлял, что "националисты, пришедшие к власти на Украине, прикрываясь псевдоевропейскими устремлениями, в очередной раз громко заявили о себе". Он также выражал соболезнования родным и близким Захарченко и называл его гибель огромной потерей для всего русского мира.

В пятницу пост Толстого о гибели Захарченко был удален и в Facebook — соответствующая запись от 31 августа отсутствует на странице депутата. "Facebook тоже заблокировал публикацию про Захарченко", — сообщила пресс-служба Толстого.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.