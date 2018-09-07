Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия просит Великобританию помочь в установлении личности людей, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению Скрипалей и чьи фотографии были опубликованы на этой неделе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Надо установить, кто эти люди, есть такие граждане, нет таких граждан. Это надо установить. Это вопрос проверки. Мы хотим сделать это максимально быстро и эффективно, поэтому вновь обращаемся к Великобритании (с просьбой. — Прим. ред.) помочь в установлении личности этих людей", — сказала она на брифинге в Москве.

"Если Великобритания отказывается это сделать — почему, мы не понимаем, — придется идти более долгим путем", — отметила Захарова.

По ее словам, установить личность людей по фотографиям довольно сложно. "Кто эти люди, приложив руку к экрану, я не могу (сказать. — Прим. ред.). Это вопрос правоохранительных органов, чем они и занимаются сейчас в рамках имеющегося уголовного дела", — сказала она.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.