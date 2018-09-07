Первый президент Украины рассказал, кто сможет принести мир в страну

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Принести на Украину мир и спокойствие сможет президент-женщина, заявил первый глава страны Леонид Кравчук на пресс-конференции во Львове. Об этом пишет "Обозреватель".

"Я думаю, если бы женщина была президентом в то трудное время, Украина не имела бы сейчас войны. Я в этом убежден. И думаю, когда станет президентом женщина, для нее мир и покой для Украины станут определяющими", — заявил Кравчук.

По его словам, женщина, "как никто, знает, что такое жизнь и как ее надо беречь".

Отвечая на вопрос о поддержке кандидатов в президенты, он признался, что симпатизирует экс-премьеру страны, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, так как ему импонирует ее идея "опоры на народ".

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Тимошенко официально еще не выдвигала свою кандидатуру, однако заявляла, что собирается участвовать в гонке.