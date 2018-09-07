МИД предложил обсудить с представителями соцсетей тему фейковых аккаунтов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Представителей ведущих соцсетей надо пригласить в Россию для обсуждения проблемы фейковых новостей и аккаунтов, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, все-таки настала пора, когда можно уже в практической плоскости ставить вопрос о приглашении представителей соцсетей в Москву для такого же интересного, предметного разговора, который мы слышали в Соединенных Штатах Америки", — сказала она на брифинге в Москве

Захарова отметила, что российская сторона тоже сталкивается с проблемой фейковых аккаунтов.

"Данная проблема давно пересекла границы США и давно уже носит действительно глобальный характер. Так давайте говорить о ней все вместе, а не кулуарно где-то там", — подчеркнула она.

"И конечно, все более отчетливо мы видим необходимость выработки более транспарентной, независимой, универсальной системы распознавания фейковых аккаунтов с учетом международно признанных этических, культурных норм, принципов свободы слова", — добавила Захарова.