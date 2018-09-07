В МИД возмутились воссозданием в Эстонии памятника легионерам СС

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Москва возмущена воссозданием в Эстонии памятника эстонским легионерам СС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Воссоздание 2 сентября в местечке Лихула скандально известного памятника легионерам 20-й эстонской дивизии "Ваффен-СС", напомню он был демонтирован в 2004 году, не может не вызывать возмущения", — сказала она.

Захарова отметила, что это произошло при попустительстве властей Эстонии, что говорит о том, что Таллин взял курс на фактическое поощрение нацистской идеологии.

"Мы призываем наших международных партнеров обратить внимание на целую череду ставших в постсоветской Эстонии будничным явлением кощунственных попыток переписать итоги Второй мировой войны", — подчеркнула она.

Парламентская Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) в воскресенье провела памятное мероприятие в местечке Лихула у копии памятника эстонцам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии, в честь очередной годовщины его демонтажа в 2004 году. Как отмечали организаторы, копия памятника была установлена только на время мероприятия.

Впервые памятник с изображением солдата в форме СС в 2002 году был установлен в городе Пярну, но вскоре демонтирован после ряда протестов. В августе 2004 года памятник был установлен в местечке Лихула по инициативе и на средства эстонских общественных организаций участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии. Однако под давлением мировой общественности правительство тогдашнего премьера Юхана Партса было вынуждено 2 сентября того же года демонтировать монумент.