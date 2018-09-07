МИД призвал правозащитников повлиять на ситуацию со свободой СМИ на Украине

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. МИД РФ призывает международные правозащитные сообщества обратить внимание на катастрофическую ситуацию с правами журналистов на Украине, заявила в ходе брифинга в пятницу официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова отметила, что у Москвы вызывает озабоченность продолжающееся ухудшение состояния здоровья арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был в срочном порядке госпитализирован из зала суда в предынфарктном состоянии.

"Призываем международное сообщество повлиять на царящий на Украине правовой беспредел. Ценой продолжающегося раскручивания антироссийской риторики, агрессивной риторики в медиапространстве Украины, беспринципной борьбы с любыми проявлениями инакомыслия в очередной раз может стать человеческая жизнь", — добавила она.

По словам Захаровой, "не внушает оптимизма политика украинских властей по отношению к своим собственным журналистам". "Разделяем озабоченности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господина (Арлема) Дезира в связи с решением украинских судов предоставить властям доступ к данным с мобильных телефонов, например, главного редактора программы "Схема" на "Радио Свобода" и журналистки издания "Новое время", — сказала она.

Захарова указала, что "налицо нарушение одного из важнейших принципов свободы средств массовой информации, свободы слова, права журналистов на неразглашение источников их информации".

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что накануне стало известно о решении Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который временно ограничил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI в кабельных сетях страны. "Расцениваем данное решение как еще одно звено в продолжающейся кампании по настоящей зачистке информационного пространства страны от альтернативных источников информации", — заключила она.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. На этой неделе его арест был продлен до 4 ноября. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".