МИД призвал правозащитников повлиять на ситуацию со свободой СМИ на Украине

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. МИД РФ призывает международные правозащитные сообщества обратить внимание на катастрофическую ситуацию с правами журналистов на Украине, заявила в ходе брифинга в пятницу официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Призываем международное сообщество повлиять на царящий на Украине правовой беспредел. Ценой продолжающегося раскручивания антироссийской риторики, агрессивной риторики в медиапространстве Украины, беспринципной борьбы с любыми проявлениями инакомыслия в очередной раз может стать человеческая жизнь", — добавила она.
По словам Захаровой, "не внушает оптимизма политика украинских властей по отношению к своим собственным журналистам". "Разделяем озабоченности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господина (Арлема) Дезира в связи с решением украинских судов предоставить властям доступ к данным с мобильных телефонов, например, главного редактора программы "Схема" на "Радио Свобода" и журналистки издания "Новое время", — сказала она.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что накануне стало известно о решении Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который временно ограничил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI в кабельных сетях страны. "Расцениваем данное решение как еще одно звено в продолжающейся кампании по настоящей зачистке информационного пространства страны от альтернативных источников информации", — заключила она.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".