В МИД назвали фото подозреваемых в отравлении Скрипалей дезинформацией

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. МИД РФ считает дезинформацией заявления британской стороны о том, что на опубликованных Лондоном фотографиях подозреваемых по делу Скрипалей изображены люди, имеющие отношение к госорганам России, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Очередная попытка привлечь внимание международного сообщества: и государств, и общественных организаций, и журналистов – к этим фотографиям и выдать их за фотографии людей, имеющих отношение к российским государственным органам – это классический пример дезинформации", — сказала она на брифинге в Москве.

"После получения первых сведений относительно случившегося в Солсбери российская сторона сделала официальные заявления, сделала их не безосновательно и сделала их не только на политическом уровне, но и на высшем уровне, от лица государства о том, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к тому, что там произошло", — подчеркнула Захарова.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.