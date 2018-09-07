Москва считает попытки Вашингтона оказать давление на соцсети неприемлемыми

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Москва считает неприемлемыми попытки администрации США оказать давление на социальные сети, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подчеркиваем, что в силу глобального характера проблемы считаем неприемлемыми попытки администрации США давления на соцсети", — заявила она.

"Мы за профессиональный разговор, но не за вызов на ковер с требованием отчитаться о том, что сделано для того, чтобы Америка оставалась единственной глобальной сверхдержавой", — заявила Захарова.