МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Москва рассчитывает, что Лондон на каком-то этапе начнет диалог с РФ по расследованию инцидентов с отравлениями в Великобритании, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Несмотря на то, что все это было сделано в недопустимой манере, нам по сути было предъявлено ультимативное обвинение, Российская Федерация продолжила диалог. На самом деле это был монолог, который продолжается до сих пор с Великобританией. В ходе этого монолога, хотя мы рассчитываем, что на каком-то этапе начнется и диалог, в адрес официального Лондона было направлено большое количество документов", — сказала она на брифинге в пятницу.

По словам Захаровой, "мы дошли даже до того, что опубликовали часть из этой переписки, этой самой односторонней переписки, на сайте МИД РФ". "Эти материалы доступны на веб-портале МИД России. Здесь содержится не просто перечень, но и сами документы, которые Российская Федерация инициативно направляла своим британским коллегам по дипломатическим каналам", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.