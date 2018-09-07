МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Москва считает "откровенной дезинформацией" обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес РФ в отказе от сотрудничества в расследовании отравлений в Британии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.