Спецпосланник Южной Кореи передал Болтону содержание послания Ким Чен Ына

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Спецпосланник президента Южной Кореи в КНДР Чон Ый Ён в телефонном разговоре с советником президента США Джоном Болтоном передал ему содержание послания лидера КНДР Ким Чен Ына Дональду Трампу, передает агентство Ренхап со ссылкой на администрацию Республики Корея.

Официальный представитель администрации в пятницу сообщил, что Чон Ый Ён в четверг "передал советнику Болтону послание от председателя Ким Чен Ына, видимо, советник Болтон доложит о нем президенту Трампу и проведет обсуждения и консультации с госсекретарем Помпео".

"Поскольку (мы) передали США послание от Северной Кореи, ожидаем, что президент Трамп и обладающие политическими полномочиями лица будут неустанно выступать с продуманным мерами", — добавил он.

"Лидеры Южной и Северной Кореи разделяют понимание, что необходимо ускорить денуклеаризацию и построение системы мира на Корейском полуострове", — отметил чиновник.

В среду делегация во главе со спецпосланником президента Южной Кореи Чон Ый Ёном посетила Пхеньян. Во время стороны договорились провести следующий межкорейский саммит 18-20 сентября в столице КНДР. Спецпосланник также передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну послание от южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и от президента США Дональда Трампа. В свою очередь лидер КНДР попросил передать от него ответное послание Трампу.