Украинские силовики первый раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 cен — РИА Новости. Украинские силовики первый раз за неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года. Ранее 6 сентября Народная милиция ЛНР заявляла, что не фиксирует обстрелов со стороны ВС Украины шесть суток подряд.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра", — отметили в Народной милиции ЛНР.

По их данным, в 21.25 в четверг обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Славяносербск. Всего было выпущено 6 мин. По предварительным данным, пострадавших нет.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.