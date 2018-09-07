Украинские силовики первый раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 cен — РИА Новости. Украинские силовики первый раз за неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра", — отметили в Народной милиции ЛНР.
По их данным, в 21.25 в четверг обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Славяносербск. Всего было выпущено 6 мин. По предварительным данным, пострадавших нет.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.