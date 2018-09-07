Правительственный квартал Багдада подвергся минометному обстрелу

Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото

Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото

КАИР, 7 сен — РИА Новости. Миномётные снаряды упали в четверг вечером в правительственном районе в центре Багдада, известном как "Зеленая зона", сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источник в органах безопасности.

По данным канала, "мины упали рядом с Центральным банком страны, и причинили материальный ущерб".