Парламентарии готовы помочь налаживанию диалога по Корее, заявила Матвиенко

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские парламентарии готовы способствовать обеспечению мира и стабильности в на Корейском полуострове и налаживанию диалога между участниками процесса, в том числе, в рамках межпарламентского взаимодействия, заявила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В пятницу начинается официальный визит делегации Совфеда в КНДР, где Матвиенко по поручению президента будет представлять Россию на празднествах в честь 70-летия со дня основания КНДР.

Спикер отметила, что этот визит выпал на момент, когда Корейский полуостров и события вокруг него "снова оказываются в заголовках новостей ведущих мировых СМИ".

"Это очередной раз демонстрирует, какое значимое место в глобальной повестке занимает надежное обеспечение мира и стабильности в этом регионе, насколько важно развивать диалог, налаживать контакты — как двусторонние, так и многосторонние, укреплять взаимодействие всех участников процесса. Мы готовы способствовать реализации этих задач, в том числе в рамках межпарламентского взаимодействия", — заявила Матвиенко.