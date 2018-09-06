В США оштрафовали пнувшего чайку мужчину

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американца, который пнул укравшую его чизбургер чайку, оштрафовали на 124 доллара за причинение вреда охраняемому виду птиц, сообщает местный портал NH1 News.

Как сообщается, инцидент произошел на пляже в американском штате Нью-Хэмпшир. Оштрафованный Нейт Ранклос утверждает, что произошедшие было случайностью, которую социальные сети раздули в нечто большее. По его словам, женщина, написавшая об инциденте в Facebook, даже не видела, что произошло.

"Я только вернулся с чизбургером и картошкой фри. Я сидел на песке. Чайка добралась до моего бургера, и, все еще сидя на песке, я сделал движение ногой, чтобы прогнать ее, и, к сожалению, сильно ее ударил", — заявил Ранклос порталу.

Сразу после происшествия Ранклос был вынужден покинуть пляж, потому что многие отдыхающие начали на него кричать.

Портал отмечает, что в США чайки — охраняемый вид птиц на федеральном уровне. По словам представителя департамента рыболовства и охоты штата Нью-Хэмпшир Майка Истмана, в этом году ведомству пришлось иметь дело с большим числом раненых чаек, чем обычно.