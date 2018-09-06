В США оштрафовали пнувшего чайку мужчину

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американца, который пнул укравшую его чизбургер чайку, оштрафовали на 124 доллара за причинение вреда охраняемому виду птиц, сообщает местный портал NH1 News.
"Я только вернулся с чизбургером и картошкой фри. Я сидел на песке. Чайка добралась до моего бургера, и, все еще сидя на песке, я сделал движение ногой, чтобы прогнать ее, и, к сожалению, сильно ее ударил", — заявил Ранклос порталу.
Сразу после происшествия Ранклос был вынужден покинуть пляж, потому что многие отдыхающие начали на него кричать.
Портал отмечает, что в США чайки — охраняемый вид птиц на федеральном уровне. По словам представителя департамента рыболовства и охоты штата Нью-Хэмпшир Майка Истмана, в этом году ведомству пришлось иметь дело с большим числом раненых чаек, чем обычно.