ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. После закрытия генконсульств РФ на западном побережье США число запросов в консульский отдел посольства в Вашингтоне только по визовым и паспортным вопросам выросло в полтора раза, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе российской дипмиссии.
По его словам, с нагрузкой помогают справиться коллеги, которые были переведены в Вашингтон из закрытого американцами генконсульства в Сиэтле.
"Проблем с выдачей виз в Россию, как и очередей на подачу документов, нет. Рассчитываем, что так же эффективно и внимательно к визовым вопросам будут подходить американские коллеги, работающие в нашей стране", — добавил представитель пресс-службы.
"Приоритетное внимание уделяем обращениям граждан из удаленных регионов. Принимаем меры для того, чтобы люди могли без проблем дозвониться в консульский отдел, в дистанционном режиме получить необходимую консультацию. Задействуем элементы "цифрового консульства", в частности — электронную запись на прием с возможностью выбора даты и времени визита, различные сервисы для заполнения анкет в режиме онлайн и тому подобное", — пояснил собеседник агентства.
"По результатам реорганизации нам удалось значительно сократить время, которое затрачивается на прием одного посетителя. Также хотели бы отметить, что записаться на подачу документов в консульский отдел по любому из консульских вопросов сейчас не представляет сложности", — сказали в пресс-службе.
Генконсульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле были закрыты в сентябре 2017 года и марте 2018 года соответственно по требованию американских властей. После этого на западном побережье США не осталось российских диппредставительств, теперь для оформления документов, требующих личного присутствия соотечественники вынуждены ездить в Хьюстон, Вашингтон или Нью-Йорк.