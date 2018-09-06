ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. После закрытия генконсульств РФ на западном побережье США число запросов в консульский отдел посольства в Вашингтоне только по визовым и паспортным вопросам выросло в полтора раза, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе российской дипмиссии.

"Количество обращений, поступающих с западного побережья, безусловно, существенно возросло. Объем обработанных документов по визовым и паспортным вопросам увеличился в полтора раза, по вопросам гражданства — на треть, по нотариальным вопросам — на четверть", — сказал собеседник агентства.

По его словам, с нагрузкой помогают справиться коллеги, которые были переведены в Вашингтон из закрытого американцами генконсульства в Сиэтле.

"Проблем с выдачей виз в Россию, как и очередей на подачу документов, нет. Рассчитываем, что так же эффективно и внимательно к визовым вопросам будут подходить американские коллеги, работающие в нашей стране", — добавил представитель пресс-службы.

Он констатировал, что принудительное сворачивание российского консульского присутствия на западном побережье США ударило, прежде всего, по простым россиянам и американцам, которые лишились консульского обслуживания в непосредственной близости от места проживания. Российские дипломаты делают все возможное, чтобы сгладить негативный эффект от этого.

"Приоритетное внимание уделяем обращениям граждан из удаленных регионов. Принимаем меры для того, чтобы люди могли без проблем дозвониться в консульский отдел, в дистанционном режиме получить необходимую консультацию. Задействуем элементы "цифрового консульства", в частности — электронную запись на прием с возможностью выбора даты и времени визита, различные сервисы для заполнения анкет в режиме онлайн и тому подобное", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, консульский отдел с учетом сезонности спроса перераспределяет кадровые ресурсы.

"По результатам реорганизации нам удалось значительно сократить время, которое затрачивается на прием одного посетителя. Также хотели бы отметить, что записаться на подачу документов в консульский отдел по любому из консульских вопросов сейчас не представляет сложности", — сказали в пресс-службе.

Генконсульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле были закрыты в сентябре 2017 года и марте 2018 года соответственно по требованию американских властей. После этого на западном побережье США не осталось российских диппредставительств, теперь для оформления документов, требующих личного присутствия соотечественники вынуждены ездить в Хьюстон, Вашингтон или Нью-Йорк.