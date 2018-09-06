СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Издание Daily Mail опубликовало видео с камер наблюдения, на котором якобы запечатлены Александр Петров и Руслан Боширов.

Накануне власти Великобритании сообщили, что двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову — предъявлены обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй назвала Петрова и Боширова сотрудниками ГРУ.

На кадрах, снятой камерой видеонаблюдения видно, как двое мужчин, которых издание называет Бошировым и Петровым, останавливаются около витрины антикварного магазина в Солсберри. Действие происходит в воскресенье, 4 марта, в 13:49 по местному времени. Как отмечает издание, магазин в это время был закрыт, и мужчины, недолго постояв у входа, продолжили путь в сторону вокзала, чтобы покинуть город.

Как заявляют британские власти, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Инцидент спровоцировал международный скандал. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств вины России. В Москве неоднократно предлагали свою помощь в расследовании инцидента, однако британская сторона проигнорировала эти обращения.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Позднее глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Форин-офис сразу же признал, что вывод о причастности Москвы к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.