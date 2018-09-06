Бельгийский МИД призвал наказать виновных по делу Скрипалей

БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Бельгия обеспокоена выводами Британии по инциденту в Солсбери, которые "ясно указывают" на причастность двух российских граждан, заявил в четверг глава дипломатии королевства Дидье Рейндерс.

"Я очень обеспокоен последними выводами властей Великобритании относительно химической атаки в Солсбери, ясно указывающими на причастность двух российских граждан. Бельгия солидарна с Великобританией, чтобы привлечь виновных к ответственности", — говорится в опубликованном в его официальном аккаунте Twitter сообщении.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.