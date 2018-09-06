Британии придется сотрудничать с Россией по делу Скрипалей, заявил Небензя

ООН, 6 сен – РИА Новости. Великобритании придется сотрудничать с Россией по "делу Скрипалей", считает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Наша британская коллега говорила, что мы живем в параллельной Вселенной. Может быть, кому-то бы и хотелось, чтобы мы жили на другой планете, но колонизированных планет пока нет. Поэтому придется жить на одной, которую мы имеем. На этой планете нам придется сотрудничать, хотите вы или нет. И (отвечать) на те вопросы, которые мы перед вами поставили, а их больше 40. На большую часть (вопросов) ответов по-прежнему нет. Как и нет многочисленных российских версий произошедшего, о чем вам сегодня пытаются здесь сказать, выдавая журналистские версии за позицию российских властей", — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.