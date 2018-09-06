Постпред России при ООН призвал Британию к сдержанности

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Великобританию к сдержанности по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, а также подтвердить готовность к сотрудничеству.

"Призываем Британскую сторону к сдержанности", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.