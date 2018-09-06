Вышинский предположил, для чего Киеву нужен его арест

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что с помощью его ареста украинские власти попытались "реанимировать" процесс обмена заключенными с РФ.

Ранее в четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому еще на 60 дней, до 4 ноября. Защита журналиста заявила, что подаст апелляцию на это решение.

"Почему арестован — это операция СБУ и администрации президента для реанимирования "обмена". Украинской власти нужна была вишенка на торте в списке на обмен, который можно было бы передать российской стороне", — заявил Вышинский в интервью изданию "Страна.ua".

При этом, как считает журналист, украинские власти рассчитывали, что его удастся обменять на Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму. "Не случайно в тот же день (в день ареста. – Прим. ред.) прозвучала фамилия Сенцова с украинской стороны", — отметил Вышинский. По мнению журналиста, Киеву нужен просто его обмен, а не безопасность Украины.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.