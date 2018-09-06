Ряд стран G7 приветствовали прогресс в деле Скрипалей

БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости. Франция, ФРГ, США, Канада и Великобритания приветствуют прогресс в расследовании дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг пресс-службой правительства Германии.

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый в расследовании отравлений Сергея и Юлии Скрипалей и принимаем во внимание вчерашнее обвинение в адрес двух подозреваемых в покушении на убийство. Мы высоко оцениваем работу британской полиции и всех тех, кто участвует в этом расследовании", — говорится в заявлении.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.