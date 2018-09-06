Ряд стран G7 намерены противоборствовать ГРУ из-за дела Скрипалей

БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости. Франция, ФРГ, США, Канада и Великобритания заявили, что предприняли совместные действия по пресечению деятельности ГРУ путем высылки агентов после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг пресс-службой правительства Германии.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.