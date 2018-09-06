Ряд стран G7 намерены противоборствовать ГРУ из-за дела Скрипалей

БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости. Франция, ФРГ, США, Канада и Великобритания заявили, что предприняли совместные действия по пресечению деятельности ГРУ путем высылки агентов после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг пресс-службой правительства Германии.

"Мы уже предприняли совместные меры, чтобы в значительной степени противостоять активности ГРУ путем как никогда ранее обширной коллективной высылки тайных агентов разведки. Вчерашнее заявление укрепляет нашу решимость продолжать сообща противостоять враждебной деятельности иностранных спецслужб на территориях наших государств, обеспечить запрет на химоружие, защитить наших граждан и обороняться от всех форм вредоносных, направленных против нас и наших обществ государственных действий", — говорится в заявлении.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.