ООН, 6 сен — РИА Новости. Великобритания рассмотрит вопрос расширения санкций против России в связи с новыми данными по делу об отравлении в Солсбери, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
"Как вы знаете, 28 стран и НАТО присоединись к нам в части высылки российских дипломатов, когда случилось Солсбери", — добавила она.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.