ООН, 6 сен — РИА Новости. Великобритания рассмотрит вопрос расширения санкций против России в связи с новыми данными по делу об отравлении в Солсбери, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.

"Мы будем обсуждать с нашими партнерами, какие шаги предпринять лучше всего", — сказала Пирс, отвечая на вопрос о том, будет ли Великобритания расширять санкции против РФ.

"Как вы знаете, 28 стран и НАТО присоединись к нам в части высылки российских дипломатов, когда случилось Солсбери", — добавила она.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.