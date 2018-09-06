Посол Литвы в США попросил Walmart изъять из продажи вещи с символикой СССР

ВИЛЬНЮС, 6 сен – РИА Новости. Посол Литвы в США Роландас Кришчюнас обратился к руководству американской торговой розничной сети Walmart с просьбой изъять из продажи футболки с советской символикой, сообщает Sputnik Литва.

"Продвижение данных символов резонирует с большой болью", — написал в своем обращении Кришчюнас.

Посол отметил, что не верит, что руководство Walmart сознательно предпочло "присоединиться к тем, кто обвиняется в преступлениях против человечности". Однако в таком случае, по мнению дипломата, футболки должны быть изъяты из магазинов немедленно.

Ранее члены партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) и группа депутатов Европарламента из Латвии и Эстонии уже написали письмо руководству Walmart с аналогичной просьбой. Среди подписавших документ с литовской стороны — председатель СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис и члены фракции Радвила Моркунайте-Микуленене и Раса Юкнявичене.

В 2008 году Литва приняла закон, который запрещает демонстрировать советскую и нацистскую символику в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Использовать эту символику можно только в музеях, а также в научных, художественно-просветительских целях и в антикварной торговле. За несоблюдение этого закона предусмотрен штраф в размере от 144 до 289 евро.

Балтийские политики постоянно заявляют об ущербе от "советской оккупации". Главы министерств юстиции Латвии и Эстонии Дзинтарс Разначс и Урмас Рейнсалу сообщили, что балтийские республики даже планируют требовать от России возмещения ущерба за нее.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что претензии со стороны балтийских республик в адрес России абсурдны и Москва их категорически отрицает.

Москва неоднократно подчеркивала, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к Советскому Союзу в 1940 году соответствовало международному праву того времени и не может считаться "оккупацией". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что советские войска вошли на территорию республик с согласия местных властей. Более того, в странах Балтии весь советский период действовали национальные органы власти.

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