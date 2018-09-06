МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Волатильность рубля будет сохраняться на фоне ужесточения санкционной риторики и ожиданий более жестких санкций США по отношению к РФ в дальнейшем, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Волатильность (рубля — ред.) будет сохраняться, ну, и высокая неопределенность. Она также связана с ожиданием второго нового пакета санкций против России, связанных с киберпреступностью, а во-вторых — с учетом новых данных по "делу Скрипалей": есть ожидания, что и второй этап санкций может быть болезненным. Вот почему, мне кажется, рынок реагирует. Но этого может быть недостаточно, я сейчас не берусь показать всю картину факторов, влияющих на волатильность", — сказал он журналистам на Московском финансовом форуме.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.