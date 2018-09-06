На Кипре задержали троих россиян по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Трое граждан России были задержаны правоохранительными органами Кипра в рамках расследования дела о мошенничестве с кредитными картами, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

"Посольство проинформировано о задержании граждан. Уже сегодня днем состоялся предварительный суд, по заключению которого этих трех граждан оставили под стражей еще на восемь дней на период расследования дела", — заявили в дипмиссии.

Российские дипломаты уже оказали задержанным консультативную помощь в подборе адвокатов. "Сегодня адвокат должен был уже встретиться с задержанными", — сообщили в посольстве.

По данным посольства, никаких конкретных обвинений россиянам пока не предъявлено.

Ранее новостной портал In Cyprus со ссылкой на полицию сообщил, что в среду вечером трое россиян были задержаны в районе Фамагуста. Полиция подозревает их в проведении операций с пятью украденными кредитными картами на общую сумму в 5,4 тысячи евро. Также полиция ведет розыск еще одного подозреваемого, чье гражданство не уточняется.