Спикер парламента Крыма пригласил американцев открыть для себя полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил американцев посещать Крым, чтобы открыть для себя уникальное природное и историческое разнообразие полуострова.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным официальным визитом. В ее составе представители американской организации "Центр гражданских инициатив".

"Если не интересует политика, то приезжайте к нам в Крым с точки зрения природных красот, истории. Крым очень интересный регион. В Крым можно ездить бесконечно. Сложно найти такой регион, в котором столько бы переплелось истории", — сказал Константинов на встрече с американской делегацией.

При этом глава парламента поблагодарил делегацию общественников из США за их визит, назвав этот шаг подвигом.

"Спасибо вам за то, что вы приехали. Посещение Крыма – это уже гражданский подвиг. Мы понимаем, что вы рискуете попасть под украинские санкции. Если вы сможете кому-то рассказать правду о том, что видели, рассказывайте", — сказал Константинов.

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