Пасечник подписал закон о продлении срока полномочий главы и депутатов ЛНР

ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в четверг подписал закон о продлении полномочий главы ЛНР и депутатов парламента республики с четырех до пяти лет.

Ранее депутаты Народного Совета ЛНР рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли законы о продлении срока полномочий главы и депутатов республики. За принятие данного закона проголосовали все 36 депутатов, присутствующих в зале заседания.

И.о. главы ЛНР подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Луганской народной республики о выборах".

"Настоящий Закон применяется в отношении главы Луганской народной Республики и Народного Совета Луганской народной республики, избранных после его вступления в силу", — говорится в опубликованном на сайте главы ЛНР документе. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее общественники ЛНР предложили продлить полномочия главы самопровозглашенной Луганской народной республики и депутатов. Выборы главы ЛНР были запланированы на осень 2018 года. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявлял о намерении принять в них участие.