В ДНР прокомментировали решение суда по представительству во Франции

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Решение французского суда не закрывать представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Марселе является показательным и говорит о том, что народ Донбасса имеет поддержку за рубежом, заявила в четверг и.о. главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.

Ранее глава представительства ДНР во Франции Юбер Файяр сообщил, что суд южного французского города Экс-ан-Прованс решил не закрывать представительский центр самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Такое решение смело можно назвать большим событием, означающим, что власти европейских стран, несмотря на давление со стороны украинских внешнеполитических ведомств и навязываемую ими точку зрения, начинают все более объективно и справедливо воспринимать Донецкую народную республику, ее народ и право на самоопределение", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Никонорова отметила, что такое решение суда – это во многом заслуга главы и всех членов представительского центра ДНР во Франции, "которые не только отстояли будущее нашего центра, но и доказали, что народ Донбасса имеет огромную поддержку за рубежом".

"Уверены, что данное событие станет показательным и поучительным для тех, кто все еще пытается называть нас "террористами" и "сепаратистами" и препятствовать распространению правдивой информации о событиях в ДНР", — добавила Никонорова.