Появилось видео падения вертолета, принадлежащего фирме советника Порошенко

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В интернете появилось видео падения вертолета на Труханов остров в центре Киева. Как стало известно ТСН, воздушное судно принадлежит ПАО "Мироновский хлебопродукт", владелец которого — Юрий Косюк, друг и советник президента Украины.

Цена новой модели Eurocopter EC145 — 5,5 миллиона долларов. Этот вертолет считается самым дорогим на Украине.

По предварительным данным, через 40 секунд после взлета с базы в гидропарке вертолет потерял высоту и упал на территории Труханова острова.

В результате инцидента пострадали два человека, которые находились на борту судна. Они были госпитализированы с телесными повреждениями средней тяжести.

Прокуратура Киева сообщила, что по данному факту открыто уголовное производство по части второй статьи 276 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта").