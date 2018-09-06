Захарова призвала не использовать образы детей для пропаганды

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости использования образов детей в целях пропаганды и предложила обсудить этот вопрос на площадке ООН.

Эту тему представитель МИД затронула на медиа-семинаре ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке, выступая на секции по проблеме обеспечения безопасности журналистов в конфликтных зонах.

"Как раз ситуация на Ближнем Востоке является одним из ярчайших примеров того, как идет эксплуатация образов несовершеннолетних детей, когда их образы, к сожалению, информация не соответствующая действительности об их судьбе, о том, что с ними случилось, является важнейшим фактором пропагандисткой машины. Я считаю, что это тоже должен быть особый предмет дискуссии, в том числе на ооновской площадке. Дети должны быть защищены от использования их образов", — заявила она.

Также Захарова отметила, что журналисты нередко становятся целью конфликтующих сторон.

"Иногда — для провокации, для усугубления ситуации — опознавательные знаки становятся точкой наведения орудий на журналистов. Иногда это не помогает положению журналиста в зоне конфликта. Это требует обсуждения, не просто от раза к разу, детального обсуждения между профессиональным сообществом в мировом масштабе", — отметила она.

Захарова также выразила сожаление тем, что национальные журналистские организации разобщены, не поддерживают постоянного диалога, что мешает вырабатывать новые методы защиты журналистов.

Также она отметила проблему определения статуса "новых медиа" — пользователей социальных сетей, выступающих в качестве распространителей информации. Традиционная журналистика, по ее словам, базировалась на принципе объективности.

"Она не занимала сторону конфликта, она всегда пыталась быть над конфликтом, рядом с конфликтом, может быть, внутри конфликта, но точно не на одной стороне конфликта. Сегодня люди, которые пишут в социальных сетях и выдают эти материалы за материалы журналистские, они являются сторонами конфликта", — заявила Захарова.