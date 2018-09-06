РИМ, 6 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Более 50 мигрантов, спасённых в августе кораблем итальянской береговой охраны, исчезли после высадки на берег, заявил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

В своём Facebook он написал, что они "так нуждались в защите, пропитании и крове, что решили бежать и исчезнуть".

"Это очередное доказательство того, что не все, кто прибывает в Италию — "ходячие скелеты, которые бегут от войны и голода", — заявил Сальвини, известный своей жёсткой позицией по отношению к нелегальной миграции.

В заявлении МВД страны говорится, что 144 совершеннолетних мигранта, которых высадил корабль Diciotti, "обладают свободой передвижения и не находились под наблюдением государства".

"Они были в таком отчаянном положении, что предпочли отказаться от гарантированной еды и крова, чтобы уехать неизвестно куда", — с иронией отмечается в сообщении.

В свою очередь глава католической благотворительной организации Caritas дон Франческо Содду заступился за мигрантов, заявив, что "они не хотели оставаться в Италии, а воссоединиться с родственниками и друзьями в других европейских странах".

Моряки Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных людей в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев из Африки на Сицилию. Однако Сальвини не дал разрешения на их высадку на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС.

Мигранты провели на борту корабля Diciotti 10 суток, после чего сошли на берег в сицилийском порту Катания и на автобусах были отправлены в центр временного содержания в городе Мессина.