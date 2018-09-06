РИМ, 6 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Более 50 мигрантов, спасённых в августе кораблем итальянской береговой охраны, исчезли после высадки на берег, заявил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.
В своём Facebook он написал, что они "так нуждались в защите, пропитании и крове, что решили бежать и исчезнуть".
"Это очередное доказательство того, что не все, кто прибывает в Италию — "ходячие скелеты, которые бегут от войны и голода", — заявил Сальвини, известный своей жёсткой позицией по отношению к нелегальной миграции.
В заявлении МВД страны говорится, что 144 совершеннолетних мигранта, которых высадил корабль Diciotti, "обладают свободой передвижения и не находились под наблюдением государства".
"Они были в таком отчаянном положении, что предпочли отказаться от гарантированной еды и крова, чтобы уехать неизвестно куда", — с иронией отмечается в сообщении.
В свою очередь глава католической благотворительной организации Caritas дон Франческо Содду заступился за мигрантов, заявив, что "они не хотели оставаться в Италии, а воссоединиться с родственниками и друзьями в других европейских странах".
Мигранты провели на борту корабля Diciotti 10 суток, после чего сошли на берег в сицилийском порту Катания и на автобусах были отправлены в центр временного содержания в городе Мессина.