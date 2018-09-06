В Нидерландах изучили данные с телефона пропавшего соратника Ассанжа

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Нидерландская полиция сообщила, что мобильный телефон Арьена Кампхёйса, пропавшего кибераналитика и соратника основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, был включен на несколько минут спустя 10 дней после его исчезновения.

"Изучение показало, что телефон Кампхёйса был включен 30 августа 2018 года на 20 минут в Норвегии. Затем sim-карты были извлечены и в его телефон вставили немецкую sim-карту", — говорится в сообщении на сайте полиции.

В конце августа голландская полиция объявила розыск 47-летнего кибераналитика Арьена Кампхёйса, об исчезновении которого сообщил его коллега. В последний раз его видели 20 августа в отеле в норвежском городе Будё, где он проводил отпуск. Один из свидетелей позднее заявил, что видел Кампхёйса в Дании. К поиску подключилась норвежская и датская полиция. На данный момент правоохранители не делают предположений о том, что могло случиться с мужчиной.

Житель Нидерландов Арьен Кампхёйс является экспертом по кибербезопасности и выступал в качестве консультанта для WikiLeaks, а также работал с агентством Рейтер.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.