Посольство России в Лондоне высмеяло фото флакона из дела Скрипалей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Посольство России в Великобритании шуточно сравнило флакон духов на фотографии, обнародованной британской полицией в рамках расследования "дела Скрипалей", c пробиркой, которую продемонстрировал в ООН бывший госсекретарь США Колин Пауэлл.

Колин Пауэлл занимал пост госсекретаря США в 2001-2005 годах. В 2003 году, выступая в Совете Безопасности ООН, Пауэлл заявил о наличии в Ираке больших запасов оружия массового поражения, включая бактериологическое оружие в виде сибирской язвы. Для наглядности он продемонстрировал пробирку с неизвестным веществом. Обвинения в адрес Ирака были использованы США в качестве обоснования при военном вторжении в эту страну марте 2003 года, где в итоге никакого оружия массового поражения найдено не было.

Посольство опубликовало в Twitter два снимка: на одном изображен Пауэлл с пробиркой, на втором – флакон из-под духов, в котором, по мнению Скотланд-Ярда, содержалось нервно-паралитическое вещество, от которого пострадали двое жителей Эймсбери в июне этого года.

"Старый добрый 2003?" — говорится в подписи к фотографиям.

"Фотографии, продемонстрированные вчера, поднимают еще больше вопросов. Обвинения в адрес России опять основываются на "информации" разведки, которую никто не видел", — отмечает посольство.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.