США и Индия обсудили ситуацию вокруг КНДР и Афганистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на прошедшей в четверг в Нью-Дели первой министерской встрече в формате "2+2" обсудил со своими индийскими коллегами ряд острых региональных и международных проблем, включая ситуацию вокруг Афганистана и Северной Кореи.

"Сегодня мы обсудили ряд важных глобальных вопросов, в том числе ситуацию вокруг Афганистана и Северной Кореи, а также то, как наши две страны могут совместно работать над разрешением связанных с этим проблем. Мы также намерены углублять наше и без того сильное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом", — сказал Помпео журналистам по итогам состоявшихся переговоров с участием главы Пентагона Джеймса Мэттиса, министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман, а также главы МИД страны Сушмы Сварадж.

Помпео рассказал, что по итогам прошедшей встречи была достигнута договоренность о создании горячей линии связи между оборонными ведомствами двух стран.

"Мы договорились о создании горячей линии связи между Ситхараман и Мэттисом", — информировал госсекретарь.

В целом он высоко оценил важность первого в истории министерского диалога между США и Индией с участием четырех министров, назвав его "историческим". Он также сообщил, что на предстоящей встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намерен обсудить пути вывода отношений двух стран на принципиально новый уровень.