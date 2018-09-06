В Киеве подростки ножом ранили представителя ЛГБТ-сообщества, пишут СМИ

Представитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада в Киеве. Архивное фото

Представитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Группа подростков напала на представителей ЛГБТ-сообщества на улице Крещатик в Киеве, одного человека с ножевыми ранениями забрала "скорая", сообщает в четверг киевский ресурс "Информатор".

В сообщении говорится, что группа подростков совершила нападение около 05.30 (совпадает с мск) в четверг, когда представители ЛГБТ отдыхали на лавочке после посещения ночного клуба.

"Молодые люди начали агрессивно комментировать одежду и внешность отдыхавших и всячески оскорблять их, делая упор на нетрадиционную ориентацию компании. Вскоре между обоими компаниями завязалась потасовка, в результате которой подростки достали нож и три раза ударили одного из геев в область сердца", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемых в нападении. Молодого человека, которого ударили ножом, забрала "скорая".