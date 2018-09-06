Одну из улиц столицы Македонии назвали в честь отца генсека НАТО

БЕЛГРАД, 6 сен – РИА Новости. Улица в центре Скопье была торжественно переименована в ходе визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Македонию в честь его отца – норвежского дипломата Торвальда Столтенберга, передает национальное агентство МИА.

Генсек альянса прибыл в Скопье с двухдневным визитом, где проводит встречи с македонским руководством. В четверг состоялось торжественное открытие таблички "улица Столтенберга" на улице, соединяющей парк Скопье с городским стадионом и набережной реки Вардар. По словам градоначальника македонской столицы Петра Шилегова, переименование улицы – благодарность за помощь отца генсека НАТО, норвежского дипломата Торвальда Столтенберга в ликвидации последствий катастрофического землетрясения в Скопье 1963 года и его гражданам.

Крупнейшее землетрясение в Македонии произошло в Скопье в июле 1963 года. Колебания магнитудой 6,1 привели к гибели свыше тысячи человек и разрушению большей части столицы республики.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса поблагодарил жителей Скопье за память об участии отца в восстановлении разрушенного стихией города. Ранее в ходе визита он выразил ожидание, что в следующий его визит Македония уже будет полноправным членом возглавляемой им организации.

"Если осуществите договор (с Грецией о переименовании в Республику Северная Македония – ред.) о названии, станете страной-членом НАТО. Надеюсь, что в следующий раз, когда приеду сюда, прибуду в государство-член альянса", — цитирует агентство Столтенберга.

Главы МИД Греции и Македонии в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Консультативный референдум о переименовании пройдет в Македонии 30 сентября. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Столтенберг сообщил в ходе саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса. После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина.