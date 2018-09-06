В Ливии число погибших при боестолкновениях возросло до 66 человек

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Число погибших в результате столкновений в ливийском городе Триполи увеличилось до 66 человек, 187 получили ранения, сообщает местный телеканал 218TV со ссылкой на заявление больницы, относящейся к управлению по делам раненых в Триполи.

Ранее министерство здравоохранения правительства национального согласия Ливии сообщило, что по меньшей мере 27 человек погибли, 100 пострадали при столкновениях в Триполи. Также телеканал Sky News Arabia сообщил, что не менее четырех человек погибли, семь получили ранения при обстреле лагеря беженцев из Таварги "Аль-Фаллях" в столице Ливии.

"Клиники и больницы Триполи к вечеру среды приняли 187 раненых, из них 103 получили лечение и покинули клиники", — говорится в заявлении больницы.

Согласно заявлению, 12 человек во время столкновений пропали без вести, 66 погибли.

Как сообщается в документе, больница эвакуировала 74 семьи из районов столкновений и предоставила срочную помощь другим 107 семьям.

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие с одной стороны члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады — выходцы из города Тархуна, расположенного в нескольких десятках километров к юго-востоку от Триполи. Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" — выходцы из ливийской столицы.

Жилые районы города в ходе боев подвергаются массированным артобстрелам. По последним данным, жертвами столкновений стали свыше сорока человек. Как сообщают "Врачи без границ", местные жители и еще порядка восьми тысяч беженцев и мигрантов оказались заперты в районе конфликта.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.