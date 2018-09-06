Делегация из США не опасается реакции Киева из-за визита в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Американская делегация общественников не опасается реакции украинских властей из-за визита в Крым, заявила журналистам представитель делегации, юрист Сильвия Демарест.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным официальным визитом. В ее составе представители американской организации "Центр гражданских инициатив".

"Для того, чтобы достичь мира, в этом деле риски неизбежны", — сказала Демарест.

Член Ассоциации врачей-пенсионеров Гленн Реннелс также заявил, что у него нет опасений из-за визита в Крым относительно возможной реакции со стороны Украины. "Я совершенно не беспокоюсь по поводу того, что сделает Украина. В списке "приоритет" это находится где-то внизу", — подчеркнул Реннелс.

"Я думаю, если бы мы могли посетить Украину с такой же целью, мы бы с удовольствием это сделали. Пообщались бы с людьми не только в Крыму и России, но и на Украине тоже, чтобы разобраться с точкой зрения каждого и понять ситуацию в целом", — сказал журналистам экс-директор компании "Сиско" (Силиконовая долина) Майкл Мец.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>