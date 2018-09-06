Коалиция дала согласие самолету хуситов на полет в Женеву

ДОХА, 6 сен — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией дала разрешение на пролет самолета для делегации мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов), но они испугались лететь в Женеву на переговоры с правительством, говорится в выпущенном в четверг заявлении для СМИ представителя коалиции Турки аль-Малики.

"Мы выдали разрешение для самолета хуситов для вылета в Женеву, но они испугались", — отметил аль-Малики.

Источник в ООН, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что вопрос с прибытием хуситов "пока не решен". "Продолжаются усилия со вчерашнего дня со стороны ООН, чтобы обеспечить прибытие делегации хуситов, и, возможно, в любой момент эти усилия принесут плоды. Мы объявим тогда, что самолет направляется в Женеву с делегацией на борту", — отметил он.

В среду министерство иностранных дел хуситов через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" сообщило, что их делегация не может вылететь из Саны из-за отсутствия разрешения коалиции, которая контролирует воздушное пространство Йемена, на пролет самолета авиакомпании Омана. По утверждению министерства, коалиция также не дала гарантий благополучного возвращения делегации в Сану. Однако Генеральное управление гражданской авиации Йемена заявило, что разрешение на вылет самолета с делегацией хуситов из Саны было выдано. Правительство считает, что хуситы придумывают поводы, чтобы отложить или помешать проведению переговоров.

Как сообщил офис спецпосланника ООН по Йемену в среду вечером, межйеменские переговоры возобновятся в пятницу.