МИД предупредил россиян о возможных столкновениях в Хемнице

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило российских граждан о возможных столкновениях протестующих с полицией в немецком Хемнице, где ранее уже проходили демонстрации.

"Германия – 7 сентября – в городе Хемниц манифестация ультраправых сил в 18.30 (местное время) возле монумента К.Марксу; повышенные меры безопасности; возможны столкновения протестующих с силами правопорядка", — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter.

#Германия – 7 сентября – в г. Хемниц манифестация ультраправых сил в 18.30 (местн. вр.) возле монумента К.Марксу; повышенные меры безопасности; возможны столкновения протестующих с силами правопорядка pic.twitter.com/Pw8lbYnq4H — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 6 сентября 2018 г.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

Вечером 26 августа на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие в том числе правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. На следующий день в центре Хемница прошли еще две акции протеста: антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов. Они требовали немедленной депортации всех нелегалов с территории ФРГ.

Первого сентября в Хемнице под эгидой различных партий и движений на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. Было зафиксировано по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности, речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.