В Словении задержали подозреваемых в подготовке путча

БЕЛГРАД, 6 сен – РИА Новости. Полиция Словении задержала двух человек по подозрению в подготовке насильственного свержения конституционного строя, сообщило ведомство в Twitter.

"Полиция сегодня лишила свободы двух подозреваемых в подготовке насильственного свержения конституционного строя. Сотрудники-криминалисты провели обыски в пяти жилых объектах, дело передано прокуратуре города Марибор", — говорится в сообщении МВД.

Люблянские СМИ открыли личность задержанных – ими оказался экс-кандидат в президенты и лидер ультрапатриотической организации "Штаерская гвардия" Андрей Шишко и его соратник по движению. В задержании и обысках, по данным журналистов участвовали, 40 полицейских из города Марибор и Мурска-Собота. На фотоснимках с места событий задержанный Шишко идет в сопровождении полиции в шортах и пляжных шлепанцах и улыбается. В ноябре 2017 на президентских выборах в Словении его кандидатура получила 2,21% голосов.

На прошлой неделе в социальных сетях региона появилось видео и фото одетых в подобие армейских униформ замаскированных мужчин в лесу. Вооруженные топорами и ружьями они тренировались и обещали устроить "горячую осень" и "превратить Словению в Венесуэлу". Следствие предполагает, что их лидером был задержанный Шишко.