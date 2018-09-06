В Минске осудили попытки заблокировать урегулирование в Донбассе

МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Белоруссия призывает заинтересованные стороны в урегулировании конфликта в Донбассе не идти на поводу у лиц, планирующих заблокировать минский процесс, заявил в четверг в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Мы осуждаем любые попытки сорвать минский процесс. И призываем все заинтересованные (в мирном урегулировании — ред.) стороны не идти на поводу лиц, целью которых является его блокирование", — сказал пресс-секретарь журналистам.

Он призвал "проявить волю и стремление для продолжения диалога".

Глаз добавил, что Минск глубоко привержен поиску мирного урегулирования в Донбассе. "Нам небезразличная судьба минского процесса. К сожалению, он не развивается так динамично, как бы этого хотелось. Это касается как нормандского формата, так и диалога, например, по линии Сурков-Волкнер", — подчеркнул он.

Пресс-секретарь добавил, что Минск готов оказать содействие для обеспечения переговоров в любом формате, если такая необходимость будет.

"Мы всегда приветствуем все шаги по достижению перемирия в рамках контактной группы. Для нас неприемлемо любое насилие в зоне конфликта, страдание и гибель людей, в том числе (смерть — ред.) Захарченко", — сказал пресс-секретарь.

Говоря о намерении участников минских переговоров придерживаться графика дальнейших встреч контактной группы по Донбассу в Минске, Глаз отметил, что ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил о новой встрече 19 сентября в белорусской столице, и предположил, что "график работы остается прежним и ритмичным".

"Мы не являемся участниками переговоров, не вмешиваемся в них, но мы и не сторонние наблюдатели. Мы создаем и будем создавать условия для их проведения, как и для реализации любых инициатив, направленных на преодоление конфронтации, на диалог и развитие сотрудничества в регионе", — заключил официальный представитель МИД Белоруссии.

Тридцать первого августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.