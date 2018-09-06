В Херсоне началось заседание суда об избрании меры пресечения Вышинскому

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заседание Херсонского городского суда об избрании меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, на котором рассмотрят вопрос о продлении или изменении меры пресечения для него, началось, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

"Уже началось", — сообщил адвокат.

Накануне журналист был госпитализирован из зала суда после ходатайства о его медосмотре в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья. После его осмотра заседание было продолжено, однако суд обязал следствие до 7 сентября провести полное медицинское освидетельствование журналиста.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".